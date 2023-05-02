新北市八里區4月30日發生槍擊案，受害人王姓男子疑似與友人張姓男子以及胡男積怨已深，更欠張男2萬元賭債未還，兩人便合謀對他開槍警告，造成王男左大腿遭流彈擊傷；蘆洲警方昨(1日)先在淡水某汽車旅館逮捕主嫌張男，今(2日)在台北市劍潭捷運站逮捕逃亡的槍手胡男，全案依殺人未遂、竊盜及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

35歲王男4月30日與友人從位在八里中山路住處離開時，剛步出大門即遭1名不明男子連開2槍，造成王男左大腿遭流彈擦傷，而槍手犯案後搭乘1輛銀色汽車逃逸；蘆洲警方獲報到場處理，在現場採集到2枚彈殼、2顆未擊發子彈，王男則堅持不願就醫，警方將他帶回派出所釐清案情。

據了解，王男與槍手47歲胡男以及債主41歲張男都是相識已久的朋友，但由於王男講話肆無忌憚，與張男以及胡男多次發生衝突，且王男還欠張男2萬賭債，兩人日前在王男家中大吵一架後，便夥同胡男合謀開槍警告王男。

蘆洲警方組成專案小組展開調查，事發下午即在台北市北投承德路七段查獲逃逸車輛，同時發現張男逃亡時刻意變裝，企圖製造斷點混淆警方辦案，但警方仍鎖定其動向，確認他躲藏於淡水區某汽車旅館中，昨(1日)凌晨0時許遭警方逮捕到案。

接著蘆洲警方掌握胡男動向，其逃亡期間在公園過夜，並不斷更換交通工具逃亡，胡男今(2日)上午8時11分騎著偷來的機車，抵達北市劍潭捷運站準備轉乘捷運繼續亡命，這時被埋伏警力一擁而上壓制逮捕，更在他身上搜出作案槍枝。

張男被捕後對犯行失口否認，胡男則對犯行坦承不諱，全案依殺人未遂、竊盜及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢偵辦，槍枝送驗鑑定並持續追查來源。