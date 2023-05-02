滿載塑膠顆粒的貨車疑似未綑綁好，導致裝滿塑膠顆粒的太空包掉落地上。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

公所清潔隊派出近20名的清潔隊員在現場灑水、清理，要趕緊將滿地的塑膠顆粒清除，以免造成危險。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

現場的塑膠顆粒太多，清潔隊員一邊清潔一邊指揮交通，警方獲報也到場維持秩序，更火速找到肇事駕駛，當場對其開罰。（何炳樺提供／吳建輝彰化傳真）

今天上午彰化縣溪湖鎮二溪路育大駕訓班前，一輛滿載塑膠顆粒的貨車疑似未綑綁好，導致裝滿塑膠顆粒的太空包掉落地上，經磨損造成破裂，滿滿的塑膠顆粒直接噴灑在二溪路上，還拖行超過200公尺，公所清潔隊趕緊出動清理，警方表示，將依《道交條例》對駕駛開罰，可處駕駛人新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。

公所清潔隊派出近20名的清潔隊員在現場灑水、清理，要趕緊將滿地的塑膠顆粒清除，以免造成危險，不過現場的塑膠顆粒太多，清潔隊員一邊清潔依邊指揮交通，警方獲報也到場維持秩序，更火速找到肇事駕駛，當場對其開罰。

溪湖鎮長何炳樺表示，今天10點半左右接獲民眾通報，隨即調派清潔隊同仁到現場清理，他也趕往現場指揮交通，警方火速到場協助找到車主，駕駛到場後態度不以為然，讓他難以接受，要求警方一定要重罰。

何炳樺說，呼籲所有載運貨物的駕駛人，一定要將貨物綑綁仔細，避免造成貨物掉落，今天是幸運當時後方並無來車，不然若因此造成更大事故發生，後果就不是罰錢可以了事的。

警方表示，張姓肇事駕駛違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，將按規定進行舉發，可處駕駛人新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。