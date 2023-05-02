JM COME ON 🏹 pic.twitter.com/rMJ64Vp4kx — Denver Nuggets (@nuggets) May 2, 2023

金塊與太陽的西區準決賽G2，雙方激戰前三節之後由太陽領先3分，但是金塊末節追平並保持小幅領先，終場前兩分鐘，手感很差的賈瑪莫瑞（Jamal Murray）右邊中距離跳投將比數拉開到兩位數，終場金塊以97比87獲勝，取得2勝0負優勢。接下來兩戰將前往太陽主場進行。

太陽後衛戴文布克（Devin Booker）出手29命中14球（外線8投4中）轟下全隊最高35分。前場大將杜蘭特（Kevin Durant）手感不佳，外線12投僅2中獲得24分，保羅（Chris Paul）8分6助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）14分8籃板。太陽團隊命中率40%，進攻施展不開，連續兩戰都以兩位數差距敗陣。

金塊主控賈瑪莫瑞前10次出手僅命中1球，全場15投3中（外線9投0中）拿下10分8助攻，讓球隊陷入苦戰。不過莫瑞在末節適時投進兩球都有造成傷害，加上中鋒約基奇（Nikola Jokic）一夫當關，39分16籃板5助攻，在決勝時刻澆熄太陽的反撲，讓太陽該節只得14分。

太陽隊去年4勝2負闖過首輪，但是在西區準決賽7場敗給獨行俠，當時太陽是先贏兩戰才遭到逆轉。太陽今年大手筆交易補進猛將杜蘭特，戰況卻比去年更窘迫，金塊此戰只動用8名球員輪替上陣。