嘉義市議員王浩今在市議會質詢，指嘉義市多個路段深夜改裝車聚集、橫行，發出巨大噪音擾人清夢，有小嬰兒半夜被嚇醒，也有民眾必須戴耳塞才能入眠，讓憤怒的母親忍不住陳情，質疑幸福城市變飆車城市？問警察局長是否有決心跟飆車族宣戰？

王浩發言表示，嘉義市深夜改裝車擾民問題頻傳，他已接獲許多民眾陳情，並現場念出陳情內容，包括陳情西區友忠路和北港路變改裝排氣管天堂，小嬰兒半夜常被呼嘯而過的排氣管聲音驚醒，幸福城市已經是飆車城市。另也有民眾陳情，嘉義市新民路多那之附近，這2、3年來每天飽受噪音困擾，他與家人幾乎每天都會驚醒2、3次，必須載著耳塞才能入眠。

另一位署名小孩被改裝車輛嚇醒而憤怒的母親說，火車站後站的博愛路2段、中興路、友忠路，每個方向都有競速車輛，房子就算裝隔音氣密窗，深夜仍要被違法改裝車輛造成的突發噪音騷擾，這是市民應該要承受的嗎？

王浩除問市警局長陳炯旭有沒有決心跟飆車族、改裝族宣戰，也認為警方目前的取締方式，攔檢後才函請環保局通知車主進行噪音檢測，這麼長的作業流程，車主早就把車改回來了，批相關單位對飆車族、改裝族太寬鬆，就算抓10次、100次都沒用，取締效率低。

王浩並舉嘉義縣警察局辦夜間聯合稽查時，會找監理站一同前往，現場驗車，有改裝就開罰，認為隔壁嘉義縣做的到，嘉義市也應該做的到，請警察局、環保局比照辦理。

市警局表示，警方持續有針對特定熱點、時段執行取締勤務，除會特別留意民眾陳情路段，也會強化與環保局、監理站的合作。