通膨持續，民眾除了要應付5月報稅壓力，就連外出用餐也免不了荷包再縮水。就有網友發現摩斯漢堡近期似乎調漲售價，原先大包薯條由45元升至65元。摩斯回應，這是品牌新推出的薯條Regular包裝，份量增加20g，其他品項價格未變動。

有網友發現摩斯薯條變貴了，大包薯條從45元變成65元，小份則是35變43元。不過摩斯漢堡回應，重量有增加，小份薯條增量30g、大份增量20g，「為滿足喜愛摩斯薯條的顧客，摩斯漢堡推出薯條Regular包裝售價43元及XL包裝售價65元，摩斯薯條是採用美國馬鈴薯製成，油炸後外層酥脆，內部則保有鬆軟的口感與馬鈴薯的香氣。」

底下網友紛紛嘆「好扯，頂級速食誒」、「漲好多喔...」、「我超愛吃薯條的說」、「摩斯好吃的一直都不是薯條，還漲價」。也有內部店員在底下統整薯條份量，「S ：120g、 L ：200g、R ：150g Xl ：220g」表示份量確實有增加。