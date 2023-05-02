一名林姓毒蟲昨(1日)下午接獲友人邀約要開毒趴，開車高速行經益民路時，撞上一名正機車載著學生要前往安親班的賴姓女老師，當場造成賴女重傷無生命跡象，後座的陳姓國小學童腳部骨折，賴女送醫後不治。員警獲報前往處理時，發現肇事的林男神色慌張，立刻在車內搜索，起出44包毒咖啡包，林男坦承是要趕著去開毒趴肇事，全案依法送辦。

林姓毒蟲趕毒趴，在益民路安親班門口狠撞雙載師生，造成女老師不治學生骨折。(戴志揚翻攝)

警方在林姓毒蟲車上搜出大量毒咖啡包。(戴志揚翻攝)

根據調查，昨(1)日下午3時57分，賴姓女安親班老師騎乘普重機車沿益民路一段附載乘客陳姓國小男童，行駛機慢車道欲穿越車道至對面，不幸遭林姓男子駕駛自小客車沿益民路一段快車道往新仁路方向直行發生碰撞，騎士賴女送大里仁愛醫院急救不治死亡，乘客陳童左腳骨折。

林姓毒蟲趕毒趴，在益民路安親班門口狠撞雙載師生，造成女老師不治學生骨折。(戴志揚翻攝)

案經內新所所長黃琪勇、巡佐李坤忠、警員翁國淵、惠佳羽等人前往處理，發現林男神色慌張，且身上帶有10餘萬現金，十分可疑，立刻機警進一步追查林男前科及車行紀錄。

經林男同意搜索，員警當場在面紙盒內發現大量毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包，林男供詞反覆，對毒品及現金交待不清，員警依法查扣上開物品，全案偵詢後依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險移送臺中地檢察署偵辦。

霧峰分局長陳祥麟表示，毒駕交通事故和酒駕犯行同屬馬路上不定時炸彈，往往造成重大交通事故或致無辜民眾傷亡，會導致被害人與其家屬家庭破碎及一輩子無法抹去的傷痛，害人害己。因此千萬不要吸毒，更不要毒駕，酒後也絕不開車，對於毒駕、酒駕警方一旦抓到，定嚴辦重懲，絕不容忍寬貸。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！