中國石化1日部署在塔里木盆地的「深地一號」躍進3-3XC井開鑽。該井設計井深9472米，將刷新亞洲最深井紀錄，為大陸進軍上萬公尺的超深層提供重要技術和裝備儲備。

根據香港01報導，在新疆阿克蘇地區沙雅縣，塔克拉瑪干沙漠的邊緣，設計井深超亞洲紀錄的「深地一號」躍進3-3XC井，1日在塔里木盆地正式開鑽施工。按照計劃，170天後，躍進3-3XC井會鑽探到地下9472公尺的位置。

而「深地工程一號」是大陸地球深部探測領域的重大工程，位於塔克拉瑪干沙漠的順北油氣田。目前包括「深地一號」躍進3-3XC在內，一共有49口垂直深度超過8000公尺的超深井。

而最新開鑽的躍進3-3XC井深達到9472公尺，比珠穆朗瑪峰的高度還多出620多公尺。除了超深井具有的地質結構複雜、高溫、高壓、高含硫化氫等難題，該井還設計有3400多公尺的水平鑽進距離，刷新亞洲超深層鑽井水平位移紀錄。

中國石化江漢石油工程西北項目管理部經理介紹，當井深9000公尺時，井底溫度通常達到200°C，地層壓力150MPa以上。在世界上衡量鑽井難度的13項指標中，塔里木盆地有7項名列第一。

據了解，世界新增油氣儲量的60％都來自深部地層，深層、超深層已成為油氣重大發現的主要區域。