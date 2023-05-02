美系外資表示，立積第一季毛利率為23%，營業利益率為-17.5%，單季每股虧損0.99元，第二季恐需要良好的營業費用控制才有機會轉虧為盈，且先前就一直強調因為大陸同業價格競爭相當嚴重， 2023年對RF(射頻)IC設計公司來說是艱難的一年，但2024年在WiFi7等新產品帶動下，立積營收年增幅度上看52%。有鑑於立積預計第二季有機會轉虧為盈，且第二季、第三季庫存將會降低到更健康的水準，並持續努力擴佔市佔率，故將立積目標價由113元調升到155元、評等維持中立。

亞系外資表示，不利的產品組合和高運營支出導致立積第一季每股虧損0.99元，表現劣於預期，惟立積看好第二季營收將有兩位數成長，且會轉虧為盈，立積預計上下半年營收比惟35:65，這顯示出下半年相較上半年營收將成長86%，且全年營收成長11%，這是自2021年以來立積首度提供財務展望。

亞系外資表示，大陸目前需求仍然低迷，但立積預計未來下修空間有限，且WiFi 7部署速度快於預期，預計第一個WiFi 7 FEM(射頻前端模組)的營收貢獻最快將落在今年第四季，並在2024年會有更顯著貢獻，此外，由於 WiFi 7 FEM的ASP是WiFi 6 FEM的2倍，故預計立積的毛利率在2024年也會有所改善，且2024年EPS將增長672%，2023~2025年盈利複合年增長率為 129%。有鑑於上述預估，將立積目標價由75元調升到179元、評等維持持有。