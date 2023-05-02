蔡英文總統今接見「2023年美京中華會館回國參訪團」，今年1月，「臺美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判，政府的目標是在今年內完成這項貿易倡議的協商。

總統致詞指出，前陣子出訪友邦貝里斯和瓜地馬拉，也過境美國，在各地都感受到僑胞熱情的歡迎。因為有僑胞們積極團結，在海外堅定支持臺灣，才為臺灣拓展了更多的能見度。

她提到，美京中華會館從1951年成立以來，每年都舉辦農曆春節遊行等活動，對於凝聚僑胞的向心力，發揮了非常大的功能。美京中華會館也設置中華社區基金會，資助僑界。另外，在疫情期間，大家也集結僑界的力量，積極捐贈醫療用品，充分展現出臺灣貢獻國際社會的精神。

她表示，僑胞朋友們在海外為臺灣奔走，協助臺灣推展外交及僑務工作，是國民外交的重要先鋒。她感謝大家跟政府一起努力，並提及，目前臺灣跟美國在許多方面的合作，都有非常實質的進展。

她指出，今年1月，「臺美21世紀貿易倡議」已經完成第二輪談判，政府的目標是在今年內完成這項貿易倡議的協商。而臺灣和美國，也會透過「經濟繁榮夥伴對話」持續深化經貿合作。

總統說，期待臺灣和美國在各領域，不斷加深夥伴關係，也希望大家繼續提供最大的支持，讓臺美關係可以更上層樓。