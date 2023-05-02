美國奧克拉荷馬州警方在搜尋2名失蹤少女薇伯絲特（Ivy Webster）及布魯爾（Brittany Brewer）時，意外發現7具遺體。

美國奧克拉荷馬州發生離奇命案，警方昨（1）日搜尋2名少女下落時，意外在一名曾入監服刑16年的性侵犯住家發現7具遺體，證實少女及性侵犯都已喪命，據信另外4名死者是性侵犯的妻小。

綜合美國「每日野獸報」（The Daily Beast）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國警方在搜尋失蹤的14歲少女薇伯絲特（Ivy Webster）、16歲少女布魯爾（Brittany Brewer）時，意外於1日下午在奧克拉荷馬州郊區一棟民宅發現7具遺體，證實2名少女不幸罹難。

這幢民宅為39歲性侵犯麥可法登（Jesse McFadden）的住家，他也是其中一名死者，警方正在釐清另外4名遺體身份，據信另外4人為麥可法登的妻子荷莉（Holly）、2名兒子及女兒蒂芬妮（Tiffany）。警方並未透露7人死因，讓整起案件顯得更為離奇。

Oklahoma has issued an emergency alert for two teenage girls. Ivy Webster (14) and Brittany Brewer (16) both left on Saturday. It is believe they are with the man identified below. They are asking for help from the public. This is an urgent situation. Jesse McFadden (39) is a… pic.twitter.com/OlH9VKs0cc — Rose (@901Lulu) May 1, 2023

It seems the victims are :

Holly McFadden (wife)

Michael James McFadden (son)

Tiffany McFadden (daughter)

+ 2 sons

Ivy Webster (friend)

Brittany Brewer (friend)

The body of Jesse McFadden was found at the property #IvyWebster #BrittanyBrewer #JesseMcFadden pic.twitter.com/fez9TqlFCE — Lilly inLondon (@Lilly_in_London) May 1, 2023

薇伯絲特與布魯爾原訂4月30日和蒂芬妮到附近農場游泳，預計當天下午5時返家，不過2少女遲遲未歸，家屬遂於1日報警。

美國奧克拉荷馬州警方在尋找2名失蹤少女薇伯絲特（Ivy Webster，上圖）及布魯爾（Brittany Brewer）時，竟意外發現7具遺體。（圖／擷取自奧克馬爾吉郡警長辦公室）

薇伯絲特的母親透露，她同意女兒周六在蒂芬妮家中過夜，好讓她們3個好朋友可以在隔天一起去游泳，她說事前並不知道蒂芬妮的爸爸有性侵前科，不過布魯爾的爸爸說，女兒過去就曾多次到蒂芬妮家過夜，都沒發生事情。

美媒指出，麥可法登過去曾因強暴罪入監服刑16年，他另外面臨與未成年發生性行為、持有兒童情色物品指控，原訂1日出庭應訊。

布魯爾的父親表示，女兒個性外向，原訂7月參加選美小姐比賽，「但她再也去不了了。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。