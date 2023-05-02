美國奧克拉荷馬州發生離奇命案，警方昨（1）日搜尋2名少女下落時，意外在一名曾入監服刑16年的性侵犯住家發現7具遺體，證實少女及性侵犯都已喪命，據信另外4名死者是性侵犯的妻小。
綜合美國「每日野獸報」（The Daily Beast）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國警方在搜尋失蹤的14歲少女薇伯絲特（Ivy Webster）、16歲少女布魯爾（Brittany Brewer）時，意外於1日下午在奧克拉荷馬州郊區一棟民宅發現7具遺體，證實2名少女不幸罹難。
這幢民宅為39歲性侵犯麥可法登（Jesse McFadden）的住家，他也是其中一名死者，警方正在釐清另外4名遺體身份，據信另外4人為麥可法登的妻子荷莉（Holly）、2名兒子及女兒蒂芬妮（Tiffany）。警方並未透露7人死因，讓整起案件顯得更為離奇。
薇伯絲特與布魯爾原訂4月30日和蒂芬妮到附近農場游泳，預計當天下午5時返家，不過2少女遲遲未歸，家屬遂於1日報警。
薇伯絲特的母親透露，她同意女兒周六在蒂芬妮家中過夜，好讓她們3個好朋友可以在隔天一起去游泳，她說事前並不知道蒂芬妮的爸爸有性侵前科，不過布魯爾的爸爸說，女兒過去就曾多次到蒂芬妮家過夜，都沒發生事情。
美媒指出，麥可法登過去曾因強暴罪入監服刑16年，他另外面臨與未成年發生性行為、持有兒童情色物品指控，原訂1日出庭應訊。
布魯爾的父親表示，女兒個性外向，原訂7月參加選美小姐比賽，「但她再也去不了了。」
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
文章來源：Bodies of two missing teen girls, aged 14 and 16, are found alongside their murderer - who also killed his daughter, wife and two sons
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。