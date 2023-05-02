我國友邦巴拉圭4月30日舉行總統大選，執政黨「紅黨」國家共和聯盟候選人貝尼亞（Santiago Pena）順利當選總統，他選前承諾將延續友台政策，但也暗示要走向全世界，外界認為台巴邦誼沒有樂觀本錢。對此，民眾黨黨團總召邱臣遠認為，投資與貿易是台巴關係的關鍵變數。

巴拉圭總統大選雖由立場相對親台的潘尼亞當選，讓我國能暫時喘口氣，不過邱臣遠今(2)日在臉書強調指出，仍不能忽視台巴間關係可能存在的任何變數。邱臣遠透露，潘尼亞曾表示，希望台灣對巴拉圭投資10億美金，若我國沒辦法導入投資，仍可能隨時面臨斷交威脅。此外，台灣與巴拉圭之間的「牛肉外交」能否穩固彼此邦誼仍未定，邱臣遠說台灣是巴拉圭第4大牛肉出口國，烏俄戰爭後，巴國牛肉第二大出口國的俄羅斯因遭到國際制裁無法出口，巴國部分農民轉而希望出口農產品至中國，以取代俄羅斯市場的損失。

邱臣遠也提到，由巴拉圭、巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉共同組成的「南方共同市場」，由於採對外一致關稅和經貿政策，目前單一國家無法獨立與中國簽貿易協定，亦即巴拉圭做為我國在其中唯一的邦交國，可說是南方共同市場仍未和中國簽約的關鍵原因。未來巴拉圭政府將如何盤算該國的政經利益考量，必須持續關注。

邱臣遠說台、巴間的斷交危機算是暫時解除，但身為經濟學家和被譽為談判高手的潘尼亞將如何帶領巴拉圭，重振以農業為主的經濟、縮減財政赤字、打擊貪腐，和經營外交關係，皆是台灣政府得持續關注的面向。邱臣遠提出三點建議，包括一、面對台巴關係的諸多變數，政府務必秉持務實、彈性、靈活的外交原則。二、不與中共進行金援競逐，力求與巴拉圭建構實質邦交關係，為雙邊民眾建構繁榮的生活。三、持續與巴拉圭維繫順暢溝通管道，審慎應對中共的干預，並尋找台巴雙方共同發展的機會。