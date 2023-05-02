新北市八里區上月30日發生槍擊案，王姓男子疑因積欠2萬元賭債，遭債主教唆槍手開槍示警，造成王男左大腿遭流彈擊傷，蘆洲警分局昨（1日）凌晨在淡水區某汽車旅館逮捕主嫌張姓男子，今日上午在捷運劍潭站也逮捕涉嫌開槍的胡姓槍手。檢方昨（1日）深夜訊問張嫌後，認為其犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見；稍早法院裁定，張嫌以5萬元交保候傳。

警方調查，王男上月30日中午12時許，從位於八里中山路二段的住處離開時，突然遭1名不明男子連開2槍，槍手犯案後搭乘1輛銀色汽車逃逸，王男雖未被直接擊中，但左大腿遭流彈擦傷。警方獲報到場後，在現場採集到2枚彈殼、2顆未擊發子彈，王男則堅持不願就醫，警方將他帶回派出所釐清案情。

王男起初對案情避重就輕，更否認認識槍手及接應的汽車駕駛，但經警方深入調查後，王男終於坦承與2人熟識，且平常會相約賭博。據了解，王男疑因打麻將積欠開車的張嫌2萬元賭債，研判張嫌因此教唆槍手對王男開槍示警。

警方掌握嫌犯身分後，鎖定涉案車輛擴大調閱監視器畫面，當天就在台北市北投區承德路7段發現作案車輛，同時發現張嫌逃亡時刻意變裝，企圖製造斷點混淆警方辦案，但警方仍鎖定其動向，確認他躲藏於淡水區某汽車旅館中。

警方立刻前往汽車旅館附近埋伏，昨（1日）凌晨零時許順利逮捕張嫌，但張嫌矢口否認犯行，警詢後依殺人未遂、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢署偵辦，另擴大追緝在逃槍手。

今日上午8時許，警方在捷運劍潭站將胡姓槍手逮捕歸案，並搜出犯案槍枝，但並沒有搜獲子彈，目前全案正進一步偵辦中。

昨（1日）深夜，檢方認為張嫌涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項未經許可持有槍枝、第12條第4項未經許可持有子彈罪、刑法第305條恐嚇罪、第164條第1項藏匿犯人使之隱避罪，犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見；稍早法院裁定，張嫌以5萬元交保候傳。