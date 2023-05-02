美式賣場好市多自有品牌「柯克蘭」綜合莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署挨批未在接獲通知後預防性下架，也未對企業進行查驗，要求行政院消保會主動調查，協助民眾求償。對此，食藥署副署長林金富強調政府早有預備，未來將依食安法開罰6萬到2億；行政院消保會簡任消保官王德明說，若有需要不排除打團體訴訟。

民進黨立委鍾佳濱、陳靜敏及陳培瑜上午舉行「賣A肝莓！消費者健康誰把關？民眾受損廠商甩鍋，食藥署接受嗎？」記者會。鍾佳濱質疑，3月17日美國FDA即公告某牌莓果含A肝病毒，食藥署4月10日才啟動市場調查、4月28日才公告該項食品確實有A肝病毒。拖了4周，食藥署到底在忙什麼？未來是否會開罰？

護理立委陳靜敏也要求查清沾染來源，到底是食品包裝人員？還是像過去美國蘋果汁出現大腸桿菌的案例，是來自食品栽種的水源、上下游？從產地到餐桌，經過很多人，很多手，都可能是感染的來源，而急性A型肝炎雖然會自行痊癒，但對年長者、慢性B肝及慢性C肝感染者仍可能因猛爆性肝炎而有千分之三的致死率，不能輕忽。

陳培瑜表示，莓果屬「原型食物」，很多人拿來做優格、精力湯，食藥署除了加強民眾食安意識外，農委會、教育部應趁機加強食農教育，鼓勵民眾多使用台灣在地的食物，減低碳排，也能做好安全把關。

對此，林金富表示，食管署並非毫無作為，而是「一葉知秋，見微知著」，在第一時間搜尋IFI系統，確認美國通報的冷凍草莓沒有輸入台灣，此後便在邊境擴大各國莓果查核；3月27日好市多報驗一批從智利輸入的綜合莓果，4月10日檢出有A肝病毒，再次啟動後市場抽查。

食藥署南區主任魏任廷指出題，好市多現在已經針對莓果類產品下架，要再做檢驗確認安全才上架，而檢驗出A肝病毒是包裝內的莓果，所以汙染源應該在出廠之前。

林金富指出，食藥署已責成地方高雄衛生局進行後續裁罰，後續將可開罰6萬到2億，也會參照資本額、情況等進行開罰，但依照法規要給業者陳述時間，雖然好市多無須自行設置食品安全實驗室，但好市多這類的連鎖業者依照仍須制定「食品安全計畫」，需要自主管理、送驗。

林金富說， 《食安法》有設置食安基金，如果後續消費者需要進行團體訴訟，可以申請補助。王德明也說，消保會已就團體訴訟可能做出準備，目前他國外已有8件因食用食品造成損害的成立案件，國內法律也允許相關的訴訟。