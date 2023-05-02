許姓男子約鄭姓男子及一群朋友在摩鐵開毒趴，2人因故爆發爭吵，許男離開摩鐵後竟報警逮人。警方事後查出毒咖啡包來源是許男，也將他移送法辦。高雄地院依販賣第三級毒品罪判許男7年2月，可上訴。

2021年7月6日上午10點多，許姓男子帶著女友和鄭姓、莊姓男友人到鳳山區某汽車旅館開趴。許男拿出一包含有三級毒品Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮）的咖啡包，說要泡咖啡請大家喝，鄭男堅持要付500元，買下這包毒咖啡現場泡來飲用。

開趴過程中，許男為了女友曾被鄭男押在摩鐵一事起爭執，許男負氣離開摩鐵，直接跑去警局報案。警方獲報趕往現場查緝，當場逮捕鄭男等人，查扣已開封的毒咖啡包殘渣袋。

警方詢問鄭男毒品來源，鄭男直接說就是許男所提供，事後也將許男逮捕，移送法辦。

開庭時許男喊冤，說他沒有賣毒咖啡給鄭男，而是泡給大家一起喝，律師也強調毒咖啡是請客用，沒有對價關係。但鄭男供稱，現場自己確實付了500元跟許男買毒咖啡包。

法官最後根據相關人證，認定許男以500元代價賣毒咖啡給鄭男，依販賣第三級毒品罪重判許男徒刑7年2月，可上訴。

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