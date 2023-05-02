45歲賴姓女子1日下午3時57分騎車載10歲陳姓男童與開車的23歲林姓男子發生碰撞，由於撞擊力道之大，汽車引擎蓋甚至被撞到掀起。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

警方查扣15包愷他命與44包甲基卡西酮毒咖啡包。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中死亡車禍衍伸案外案，警方到場發現，汽車駕駛林男有逾10萬現金在身且神色慌張，進一步於林男車上查獲多包毒品。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中死亡車禍衍伸案外案！大里區益民路一段1日下午近4時發生機車雙載與汽車相撞至1死1傷事故，警方到場處理發現，汽車駕駛林男有逾10萬現金在身且神色慌張，進一步於林男車上查獲多包毒品，是否毒駕已安排抽血釐清，全案依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險移送台中地檢察署偵辦，。

事件發生於1日下午3時57分，當時45歲賴姓女子騎車載10歲陳姓男童沿益民路一段機慢車道行駛，23歲林姓男子則沿益民路一段快車道往新仁路方向直行，未料機車欲左轉穿越車道至對面時，不幸遭開車直行的林男撞上，由於撞擊力道之大，汽車引擎蓋甚至被撞到掀起，賴女送往大里仁愛醫院急救仍不治身亡，陳童則左腳骨折。

原本僅是1起單純的交通事故，未料台中市政府警察局霧峰分局內新派出所所長黃琪勇、巡佐李坤忠、警員翁國淵、惠佳羽等人前往現場處理發現，林男一見警方神色慌張，且身上竟有新台幣10餘萬現金，十分可疑，機警追查林男前科及車行紀錄，經同意搜索，當場在林男車上面紙盒內查獲15包愷他命與44包甲基卡西酮毒咖啡包，才曝光這起案外案。

據了解，賴女與陳童為補習班師生關係，事發時是前往補習班的路上，卻不幸發生事故，警方表示，雙方駕駛皆無酒駕情事，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，林男是否毒駕則已安排抽血送驗；另外，林男當天疑似準備跑趴狂歡，但其供詞反覆，對毒品及現金交待不清，員警依法查扣上開物品，全案偵詢後依過失致死罪、違反毒品危害防制條例、公共危險移送台中地檢察署偵辦。是否毒駕釐清，

事故發生後，賴女的家屬也於臉書po文尋求事發當時的行車紀錄器，多位網友紛紛集氣送祝福；霧峰警分局分局長陳祥麟表示，毒駕交通事故和酒駕犯行同屬馬路上不定時炸彈，往往造成重大交通事故或無辜民眾傷亡，對於毒駕、酒駕警方一旦抓到，定嚴辦重懲，絕不容忍寬貸。

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