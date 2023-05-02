蔡英文總統今接見「2022第18屆國際傑出發明家獎得獎人」，感謝得獎人對於研究的投入，帶動臺灣的進步發展，當前全球政經局勢變動很快，臺灣民間充滿了創新研究和發明的能量，有助於因應各種挑戰，也能夠突破現況，推動產業成長。

總統致詞指出，根據去年瑞士洛桑管理學院「世界競爭力報告」，臺灣在「每千人研發人力」的指標，名列世界第一，可見臺灣豐沛的研發能量已經受到國際肯定。

她表示，過去幾年經歷了疫情的挑戰，現在隨著防疫降階，將持續協助產業升級，一起拚經濟。

她說，大家投入的領域，例如人工智慧、生物醫學、化學工程、健康照護等等，不僅與政府推動的六大核心戰略產業息息相關，藉由取得的國內外專利，也讓臺灣在這些領域的發展取得先機，更提升了產業的競爭力。

她指出，所有得獎人的研究，都符合世界趨勢。像是這屆「國際傑出青少年發明家獎」的得主中，汪紘靖及汪泓輔這對兄弟，共同製作出低碳、方便攜帶的運動器材。還有一位國小五年級發明家歐誠文，同樣致力於減碳和綠能的創新領域。

總統感謝所有得獎人對於研究的投入，帶動臺灣的進步發展，也期待大家繼續努力，累積寶貴經驗，創造更豐碩的成果。

總統提到，中華創新發明學會在今年，會到馬來西亞、日本、韓國、美國等國家，參加國際發明賽事，她要預祝學會及所有發明家繼續在國際上嶄露頭角，也將國際視野帶回臺灣。