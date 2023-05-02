該巢上方有一顆棕綠色的蛋。（官田水雉生態教育園區提供／張毓翎台南傳真）

南部乾旱影響，今年嘉南一期作全面停灌，台南市官田區菱農有感於四周水田都休耕，水雉沒有地方棲息，儘管缺水，仍努力種菱角，甚至有人晚上睡在菱田旁，只為了防止抽水馬達被偷。官田水雉生態教育園區外的四角菱田，最近被發現台南第1個水雉下蛋巢位，令菱農開心不已，直呼「辛苦總算有代價！」

園方表示，水雉為農委會公告的第二級珍貴稀有保育類動物，族群數量在20幾年前一度不到50隻，經過多年來的復育，近幾年的菱角鳥大調查都有記錄到1000隻以上的水雉， 而台南是水雉的主要分布區，官田、下營及周遭區域菱角田時常可見水雉的身影。

官田水雉生態教育園區除了在園內打造復育生態池，向附近農民推廣有善耕作，為水雉營造良好的棲地。園方巡守員4月30日發現今年水雉繁殖的第1巢，地點就在園區外的四角菱田，其因是符合「綠色保育標章」，故菱農耕作期間不使用農藥和肥料，加上面臨缺水，更得努力找水灌溉，十分辛苦。

「今年乾得很嚴重！」園區主任李文珍說，比起2年前的百年大旱，今年官田休耕的田地似乎更多，而且因為缺水，抽水馬達竟成小偷覬覦目標，最近屢傳馬達被偷，有農民乾脆睡在田邊，防止馬達被竊走。

她提到，今年第1巢出現時間較以往慢了一些，過去4月中旬後便陸續發現，預估受大面積農田休耕影響，今年水雉巢數量應該會下降，只能祈求老天趕快下大雨。