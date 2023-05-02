第二屆 Barber's master competition 男士理髮大師對決，今天在彰化市建國科技大學登場。（孫英哲攝）

快速漸層組時間限制20分鐘完成，不但要做得漂亮，還得很精準、完美。（孫英哲攝）

2023 第二屆 Barber's master competition 男士理髮大師對決今天在彰化市建國科技大學登場，共有近2百名頂尖剪刀手及模特兒參賽，其中8名海外選手。參賽者在刀起刀落間展現創意及剪髮功力，比賽在電音音樂催化下，氣氛熱烈。

受疫情影響，許多美髮競賽無法如期舉行，業界設計師少了可以相互切磋的舞台，現今疫情趨緩，防疫解封，建國科技大學美容系暨美容科技研究所舉辦第二屆Barber's master competition 男士理髮大師對決，提供設計師展現自我創作的舞台。

「現場氛圍很棒！」主辦單位評審長王家駒表示，參賽者在現場熱烈的氛圍下，才會有熱情把作品做得更好，這次參賽選手的實力都很強，這種現場對決比創意的文化已有6、7年以上了，來參賽的實力都非常強。

這場男士理髮大師對決共有4項競賽，分別為「美式拉線」、「復古經典油頭」、「男士流行時尚」、「快速漸層」，其中美式拉線組時間限制40分鐘，燙設計處理，但不可先做剪裁，重點在於漸層拉線、創意性、整體視覺穿搭風格。

時下許多男性相當愛的復古經典油頭組時間限制30分鐘完成，重點在於兩側、後部頭髮服貼；頂部區的部分，All Back以圓型為主，台式油頭以方型為主，Pompadour以三角形為主；評分重點在整體線條比例，髮型角度完成度及輪廓髮際整齊線條感。

男士流行時尚組-時間限制40分鐘完成比賽，重點在於創意性、技術性、整體設計並且現場剪裁落髮至少3公分以上。快速漸層組時間限制20分鐘完成，重點在於兩側與後下擺漸層綿密度、乾淨度、外輪廓銳利度及視覺效果整體比例，不但要做得漂亮，還得很精準、完美。