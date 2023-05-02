新北市八里區上月30日發生槍擊案，男子張嘉祥因王男積欠2萬元賭債，教唆槍手開槍示警，造成王男左大腿遭流彈擊傷，檢察官複訊後，依殺人未遂、違反槍砲彈刀管制條例聲請羈押禁見，士林地院12時許裁定5萬元交保。

新北市警方2日上午8時許，在捷運劍潭站逮捕開槍的胡姓槍手，搜出犯案槍枝，沒有搜獲子彈，目前全案正進一步偵辦中。

警方調查，王男上月30日中午12時許，從位於八里中山路二段的住處離開時，突然遭1名不明男子連開2槍，槍手犯案後搭乘1輛銀色汽車逃逸，王男雖未被直接擊中，但左大腿遭流彈擦傷。警方獲報到場後，在現場採集到2枚彈殼、2顆未擊發子彈，王男則堅持不願就醫，警方將他帶回派出所釐清案情。

王男起初對案情避重就輕，更否認認識槍手及接應的汽車駕駛，但經警方深入調查後，王男終於坦承與2人熟識，且平常會相約賭博。據了解，王男疑因打麻將積欠開車的張嫌2萬元賭債，研判張嫌因此教唆槍手對王男開槍示警。