針對台中一中園遊會學生以「烯環鈉」為主題設攤，台中市多名原住民議員今天痛批「把侮辱當有趣」，要求校方道歉。一中校長林隆諺今天公開道歉，並表示，「向全體原住民族朋友致歉，對傷害原住民族朋友情感感到十分抱歉，個人願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處」。

台中一中4月29日舉辦校慶園遊會，有高二學生在網路貼文攤位海報宣傳，攤位主題是「烯環鈉」，菜單名稱有「芒番了」、「彩虹橋」、「出草的味道」等，有網友批評「烯環鈉」是取自台語諧音「死番仔」，有歧視原住民意味，引發網友熱議，批評「無知當有趣」、「這是歧視」。今天台中市議會持續發酵，原住民市議員質詢表達嚴正抗議，要求校方道歉。

台中一中「烯環鈉」事件延燒，校長林隆諺2日公開道歉表示，願意承擔所有責任、接受懲處。（翻攝台中一中學校網站）

台中一中校長林隆諺以新聞稿公開回應表示，個人對於園遊會的歧視性攤名，向全體原住民族朋友致歉，對於傷害原住民族朋友情感，感到十分抱歉。

林隆諺說，學校在4月28日發現園遊會有不當宣傳的圖片後，連同導師請學生將該圖片從社群媒體下架，並立即對該班進行教育輔導，避免傷害擴大。

林隆諺強調，他個人身為台中一中校長，因督導不周導致事件造成的遺憾，個人願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處。

林隆諺表示，面對疏失，校方已深刻反省，並即時展開教育作為，並懇請社會大眾給予校方身為教育單位進行後續教育輔導的空間。