《追殺代理人》劇照，本片由《阿凡達》男主角山姆沃辛頓領銜主演。（采昌電影提供）

《追殺代理人》劇照，劉思慕將透過耳目一新的金髮造型現身本片演出。（采昌電影提供）

懸疑動作強檔新片《追殺代理人》將在5日於全台震撼獻映。本片卡司眾星雲集，不僅有《阿凡達》山姆沃辛頓領銜主演，讓導演艾波穆倫都超驚喜可以邀請到他加入劇組；還找來以《尚氣與十環傳奇》晉身好萊塢巨星的劉思慕擔任關鍵角色，兩人將在片中上演鬥智鬥力的精彩對決！此外，劉思慕與飾演機器代理人的羅比艾梅爾，不僅在戲內成為重要夥伴，連戲外都展現絕佳默契，讓導演大讚：「火花十足！」

卡司一字排開，只能說豪華無比的《追殺代理人》，邀請到演出《阿凡達》系列（Avatar）的山姆沃辛頓，以及《尚氣與十環傳奇》劉思慕，兩大炙手可熱的好萊塢巨星在片中精采對決！不僅腦力爆發與對方進行攻防戰，更有俐落暢快的對峙場面，鬥智也鬥力的對手戲，非常值得進戲院透過大銀幕好好欣賞。

能夠集結如此強大的主演群，就連導演艾波穆倫都直呼幸運，尤其山姆沃辛頓點頭接演，成為本片談成的第一個主演，更讓導演對他願意接演感到又驚又喜，談及雙方合作的情況時，導演也分享道：「他答應要和我一起合作時，徹徹底底地震驚到我，他會在清晨五點寫信給我，詢問角色的深度、科技智能的意義等，在片場他也是最為謙虛又親切大方的演員。」對此，山姆沃辛頓回應：「剛認識她時，我就覺得她很酷，有一些很酷的想法。我很喜歡參與獨立電影製作，那也算是我的背景之一，不論電影規模的大小、形式，或是電影將會在哪上映，都不會影響我的選擇。」言談中可以感受出他謙遜又隨和的性格。

值得一提的是，劉思慕在《追殺代理人》中，不只一反過去大眾所熟悉的黑髮形象，改以全新金髮造型示人，更在片中扮演關鍵角色，為劇情掀起一波高潮。片中，他以工程師身份出現在男主角艾文（羅比艾梅爾飾演）身邊，協助他贏回另一半的芳心，兩人更因此成為相互照應的重要夥伴。除了戲內流暢配合，戲外的劉思慕與羅比艾梅爾，更是從開拍前就展現絕佳默契。根據導演透露，雙方十分碰巧地在同一時間答應本片邀約，更稱讚他們合作起來「火花十足」！

當聊到與劉思慕的合作過程時，羅比艾梅爾也大讚他：「劉思慕超棒的！我是他的粉絲，有看過一些他的電視節目，我也愛《尚氣與十環傳奇》這部電影，所以合作時，向他請教片中『公車』的那場戲，也問了好多關於漫威的事情。」他更透露兩人擁有不少共通點：「和他相處起來很愉快，我們有共同朋友，還剛好都有玩同一款線上遊戲，所以相處起來就像是回到青少年時期！」