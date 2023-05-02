身心障礙者專用改造車。（洪靖宜攝）

為了強化身心障礙朋友就業技能，高雄市府今年開始補助身障朋友汽車駕駛訓練考照費，申請狀況踴躍，第1季共16人次審核通過，不過，訓練學費及考取獎勵金經費已用盡，無法再補助，勞工局說，將積極爭取其他經費來源，不過，考照規費仍持續補助中。

鼓勵身心障礙學員能考取汽車駕照，高雄市政府首度補助身心障礙者參加汽車駕駛考照訓練，包含補助參加監理機關核准立案汽車駕駛訓練班實際學費金額二分之一，最高補助7000元，另外，成功考取汽車駕駛執照，發給獎勵金3000元。

申請資格為設籍高雄市，領有身心障礙證明及未曾獲政府各機關（構）或團體相關汽車駕駛考照訓練補助，時間從今年1月1日起，參加汽車駕駛考照訓練，考取汽車駕駛執照。今年度第1季高雄市政府輔導身心障礙者參加汽車駕駛考照訓練補助公布審核結果，共16人次。

申請狀況踴躍，其中，訓練學費及考取獎勵金經費已用鑿，這2項今年已經不再補助，預計明年才會有新經費，而勞工局說，將積極爭取其他經費來源，不過，考照規費仍持續補助中。

提供改裝的身障車的新永駕訓班，主任陳永安表示，政府補助身心障礙者考取駕照是好事一樁，也是一大福利，對於生活、工作及生命安全都有直接幫助。