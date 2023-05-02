官網指出，特斯拉Model Y和Model 3價格均小幅調漲250美元。現在Model Y價格自47,240美元起跳，Model Y Long-Range和 Performance車款售價分別調漲為50,240美元和54,240美元。

Model 3價格最親民的車款最新售價為40,240美元，而Model 3 Performance售價調漲為53,240美元。

自今年1月以來，特斯拉在全球多次降價，包括美國在內，盼在經濟低迷不振和競爭加劇之際催動銷量。