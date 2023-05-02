雲林縣府鼓勵婦女篩檢乳癌與子宮頸癌，篩檢車2日開到縣府大門前，鼓勵女公務員抽空篩檢。（周麗蘭攝）

一名60婦女諱疾忌醫拖延就診，家人屢聞到死老鼠味卻找不到源頭，直到婦人必須做心電圖才真相大白，護理人員花一番心力說服她解開上衣，婦人從抗拒到勉強同意，她打開扣子的一刻又痛苦又懊惱，乳癌已「吃」穿胸部皮膚還流著汁液。

乳癌是雲林縣婦女十大癌症死因第一名，婦女對乳癌篩檢仍十分卻步，台大雲林分院乳房外科醫師張菁芳曾連續2周門診第一號病患都是乳癌末期才求診的60歲女患者，病狀令人不震驚崩潰。

張菁芳表示，其中一位婦女2年前摸到乳房硬塊，因丈夫早年就過世，家中只有獨子，無人可討論，心中暗自祈禱不會有事，不料乳癌愈長愈大，自我放棄等死。

婦人的乳癌大到已吃出皮膚流膿，她用衛生棉包覆掩飾，但惡臭仍滲出來，家人聞起來像死老鼠，卻找不到老鼠屍體而感到狐疑。

張菁芳說，直到有一天婦人必須抽血、做心電圖，甚麼也不願意解開衣服，醫護人員費好一番功夫終於說服，也被景象嚇了一跳，乳癌組織布滿婦人的乳房且流膿。

婦人面對現實治療，但乳癌範圍太大，必須先化療縮小，看程度才能開刀。婦人家裡近來有喜事，讓她燃起求生意志，但癌症已是末期。

張菁芳表示，雖乳癌有年輕化趨勢，20、30歲女性已有案例，但各個年紀都會發生，在雲林縣也有70、80歲的初期乳癌患者，有些婦女以為得癌症很快就死而不積極就醫，殊不知乳癌有其發展期程，不會立刻死，拖愈久愈糟，病人、醫師都很糾結。

她表示，乳癌的原因很多，大部分乳癌是慢慢長，老人家也要自行觸診防範，只要有乳房，不論大小和年紀都要注意，在家裡要觸診，好發的年紀要篩檢，國外醫療費高昂，只要有免費篩檢都踴躍參與，但台灣人相對遲疑。