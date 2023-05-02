台積電高雄廠從28奈米改為先進製程，但沒有明確開發時間表，房仲業者指出，近年高雄房市受半導體產業牽動，尤其台積電在高雄設廠與否的任何消息都能影響市場信心，因此目前投資人保守觀望，房市回歸自用為主。

據地政局資料顯示，高雄市今年第1季買賣移轉棟數8025棟，交易量回到資金熱潮前，近3年高雄單季最高移轉是2021年第4季，共1萬3595棟，2022年首季雖是交易淡季卻仍有1萬多棟，第2季移轉量維持1萬棟。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，觀察高雄房市交易，從去年下半年成交量明顯減少，不過在價格方面尚未出現區域鬆動，甚至各項數據仍顯示房價走揚。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰指出，高雄市量縮、價不跌有幾個面向，首先可見新建案價格沒有降，主要建商的土地成本、人力成本在這幾年都上升，建案降價會侵蝕利潤，也會影響後續推動的新案價格。

其次，2020年到2021年房市交易暢旺，市場資金豐沛，建商獲利優渥，口袋深的建商能撐過市場低谷，新建案不降價。不過，中古屋市場方面，財務較緊迫，或入手時間早、取得價格低的賣方，議價彈性大，但中古屋交易屬個案表現，不如建商大批建案漲價、降價能撼動區域行情，因此整體房價不見鬆動。

另外，除台積電外，科技大廠也相繼進駐亞灣及橋頭科學園區。郎美囡分析，就業人口是創造當地商機、生活機能的重要關鍵，尤其科技業平均薪資高、購買力強，亞灣區豪宅近期在市場買氣緊縮之際，仍能保有一定行情，也與產業結構密切相關，先前價格飆漲是資金帶動行情，如今已不復見開價等於成交價的火熱景象。