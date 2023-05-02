西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上103公里處往水尾路段，2日中午11點多，發生一起混凝土車翻落機車道，45歲駕駛受困其中，由消防人員協助脫困，目前已送醫治療，詳細肇事原因有待釐清。
苗栗縣政府消防局表示，後龍消防分隊到場時，混凝土車整輛翻覆，駕駛受困其中，隨後以器材車及拖吊車協助救出駕駛，駕駛頭部有明顯撕裂傷，目前送醫治療中。至於事故原因，轄區竹南警方還在調查了解中。
西濱快速道路苗栗縣後龍鎮北上103公里處往水尾路段，2日中午11點多，發生一起混凝土車翻落機車道，45歲駕駛受困其中，由消防人員協助脫困，目前已送醫治療，詳細肇事原因有待釐清。
苗栗縣政府消防局表示，後龍消防分隊到場時，混凝土車整輛翻覆，駕駛受困其中，隨後以器材車及拖吊車協助救出駕駛，駕駛頭部有明顯撕裂傷，目前送醫治療中。至於事故原因，轄區竹南警方還在調查了解中。
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