該央行表示通膨仍然過高，可能需要將利率升得更高才能抑制通膨，決策理事會認為可能需要「進一步收緊」貨幣政策，以確保通膨在合理時間內回落至目標。
央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，澳洲的通膨率已經過了高峰，但7%仍然過高，要回到目標區間還需要一段時間。
根據澳洲央行在4月中旬發布的會議紀要，該央行曾在4月初的會議上考慮第11次升息，但最終決定暫時停下腳步，但也強調如果通膨和需求仍無法降溫，該央行不排除再次升息的可能性。
此前市場普遍預期澳洲央行將在5月會議上再度按兵不動。
繼4月按兵不動後，澳洲央行剛剛宣布調升現金利率25個基點，至3.85%，出乎市場預料之外，周二澳元兌美元應聲跳漲0.9%，報0.6687美元。由金融股領跌，澳股S&P/ASX 200指數下挫0.7%。
該央行表示通膨仍然過高，可能需要將利率升得更高才能抑制通膨，決策理事會認為可能需要「進一步收緊」貨幣政策，以確保通膨在合理時間內回落至目標。
央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，澳洲的通膨率已經過了高峰，但7%仍然過高，要回到目標區間還需要一段時間。
根據澳洲央行在4月中旬發布的會議紀要，該央行曾在4月初的會議上考慮第11次升息，但最終決定暫時停下腳步，但也強調如果通膨和需求仍無法降溫，該央行不排除再次升息的可能性。
此前市場普遍預期澳洲央行將在5月會議上再度按兵不動。
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