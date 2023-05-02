知名YouTuber「九妹」Joeman，以各類開箱影片走紅，頻道風格多元有趣，擁有近250萬訂閱。今年元旦大方認愛遊戲實況女主播「Niya」妮婭，坦承兩人已穩交兩年多，卻被部分酸民稱妮婭「拜金」是看上男方財力才交往。近日，妮婭在節目中透露自己其實比Joeman還有錢，前任男友的車貸都是她付的。

妮婭日前受邀上反骨男孩琳妲的「溫泉蛋」單元，她透露當時是電競實況主，會代言一些遊戲，而遊戲公司會在臉書投放廣告，和Joeman是在臉書結識進而交往，在兩人互動過程中感受到對方的體貼與用心，令人羨慕不已。

此外，她也透露曾幫前男友付車貸、寵物醫藥費，怎料半年後對方翻臉不認人，狠心將她封鎖，笑稱自己是「渣男吸引機」，在遇到Joeman前，歷任男友都是她出錢。至於被問到她與Joeman到底誰比較有錢，她表示自己比Joeman還有錢，「大家都說我是他阿姨，雖然Joeman財富達到全台的前1%，不過外界認為我是看準Joeman有錢、有名才跟他交往其實是錯的。」

Joeman女友上節目透露自己比男友有錢。(影片來源/琳妲是0蛋 YT)

事實上，妮婭在年初大方公開戀情時，也正面回應酸民的質疑，她表示兩個人交往肯定都不只看外貌與財力，並稱讚Joeman的魅力來自「談吐」、「學識」、「上進」、「幽默」、「細心」、「常常看著他工作都覺得很耀眼」，而且甜蜜表示：「男友在她眼裡，是真的挺帥的」