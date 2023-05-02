退役女網名將小威廉絲（Serena Williams）生活依舊忙碌充實，美東時間1日出席今年度美國紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），也正式對外宣布懷第二胎的好消息，將當上二寶媽。

大都會藝術博物館慈善晚宴是美國紐約市大都會藝術博物館年度募款晚宴，普遍被認為是極富盛名的時尚之夜，受邀人士多為政商名流，與會貴賓華麗的禮服也總是鎂光燈焦點及民眾討論話題，今年小威偕夫婿奧漢尼安（Alexis Ohanian）出席，一身黑白配色禮服搭配珍珠項鍊及閃耀髪飾，儼然就是成功人士。

小威廉絲除了在IG分享美照，也語帶玄機寫道：「當時尚界重要人物安娜溫圖（Anna Wintour）邀請我們三個參加Met Gala時，我真的太興奮了。」

由於照片中只有小威和老公奧漢尼安，沒有他倆的女兒奧琳琵雅也沒其他人，也引起大家猜測小威懷孕了，兩人在Met Gala紅毯上接受訪問時證實懷了第二胎的好消息。