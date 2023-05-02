基隆市長謝國樑2日上午參與交通部鐵道局綜合規劃期末報告審查會議，會後受訪時表示，基隆捷運綜合規畫階段逐漸進入尾聲，他將會在5月底、6月初拜會交通部長王國材，就基捷的基隆分擔款進行溝通。另外，基隆市交通處認為，依現行綜合規畫來看，基捷完工應會推遲2年至2034年。

謝國樑表示，隨著基隆捷運的綜合規畫階段進入尾聲，基隆市分擔基隆捷運的財務規畫便應搬上檯面。謝國樑說，基捷財務部分會回到交通部及行政院裁定。他說，由於基隆市議會即將開議，他將於5月底到6月初拜會交通部長王國材，針對基隆分擔款的期程，希望有比較明確的討論及答案。

謝國樑強調，基隆捷運綜合規畫進入尾聲，他認為基隆市府應了解基隆的財務負擔包括總額及年限等條件。至於2日的會議中，基隆與鐵道局之間的洽談氣氛良好，也達成一定程度的共識。

謝國樑說，基隆市政府在今年4月的專案會議後，市府的交通處、產發處、都發處、地政處等各單位，都針對基捷綜合規畫進行精算，市府的負擔總額已經來到61億元。

謝國樑強調，希望拜會王國材後，能夠討論、最好能談定基隆市的分擔款財務部分。後續基隆捷運就能順利進行下去，相信這也是市民、議會朝野黨團所樂見的結果。

對於八堵到基隆端的基隆捷運第二階段，謝國樑透露，立法委員蔡適應曾提出將第二階段的規畫交由基隆市政府進行，但基隆市政府基於一致性原則，認為應由交通部鐵道局進行相關規畫。

至於路線部分，謝國樑認為原先規畫利用台鐵路廊的做法不可行，他認為可以轉向安樂區進入市區，如此一來可以提升運量，也能協助安樂區民眾通勤問題。如此也能鐵路、捷運分流，給民眾更多一分的選擇。

謝國樑透露，從綜合規畫報告中基隆市交通處認為，基捷整體工期應該會再多出2年，但還需與鐵道局進行進一步溝通及確認。基隆市交通處長王圳宏表示，多出2年的工期來自於綜規報告應在行政院核定後，才能辦理都市計畫變更，2年後才能取得用地，進行施工。以此推估完工的時間應由交通部推估的2032年延到2034年。