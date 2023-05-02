大台南觀光城爭議擱置40年，因公安危機再次躍上新聞版面，到底是否拆除意見也分為兩派。反對拆除以地方議員和自治會為主，不過南台科大休閒管理系助理教授沈明正透過輿情資料庫調查發現，多數網友卻是從公共安全立場做考慮，支持應該加速拆除違建，以免發生箱涵坍塌意外。對於媒體偏向反拆立場的報導，網友的好感度僅有0.24，顯然媒體立場跟網友意見相左。

沈明正分析，相關的熱門頻道依序為PTT台南版、Yahoo新聞獨家報導、大台南新聞論壇臉書等；而意見領袖部分，依序為PTT的J網友、台南市議員林美燕臉書、台南新芽臉書、記者臉書、自由時報、中華日報、雙子星/三冠王有線電視等。他進一步檢視，發現主要被轉載較廣的是Yahoo新聞-獨家報導的〈台南觀光城違法強佔？店家控市府拿「不存在的理由」要拆？〉。

沈明正進行網路調查發現，網友希望市府可以在多數民意的支持下，基於安全性與合法性的立場，加速拆除大台南觀光城，以免除日後箱涵破損發生塌陷意外，莫讓這顆不定時炸彈危害到市民的安全。(戴志揚翻攝)

經沈明正調查後發現，熱門社群內容部分，主要是林美燕市議員的臉書、台南新芽、台南大小事以及警界改革真相聯盟的臉書發文為主。討論區熱門內容部分，以PTT-台南版上這篇〈〔新聞〕安全疑慮計畫拆台南觀光城商場 自治會反對：抗爭到底〉為主，且留言網友多贊成依法拆除違建，另有部分聲音是擔心老舊箱涵可能引發的安全問題。

沈明正再從關鍵字去考察，發現網友最在乎的仍是公共安全事項，包含公安不符規定、佔用排水、技師鑑定、公共安全等議題。他列舉PTT網友留言，如「觀光城是直接蓋在箱涵上面，超級危險的！」，以及「只要下方日新溪有箱涵破損，可能會有地層下陷和天坑！」當作代表。至於希望活化或保存的意見，並未獲得網友們明顯的輿論支持。

沈明正總結表示，盼市府可以在多數民意的支持下，基於安全性與合法性的立場，加速拆除大台南觀光城，以免除日後箱涵破損發生塌陷意外，莫讓這顆不定時炸彈危害到市民的安全。