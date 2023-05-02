高雄男子因違停遭警盤查，因神情恍惚遭警搜出170包毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄19歲陳姓男子日前開車違停在路邊滑手機，警方巡邏見狀上前盤查勸導，過程中見陳男神情恍惚，令警方起疑，後來在車上搜出共170包毒咖啡包、K他命，陳男辯稱自己是油漆工，近期工作壓力大，從網路得知可以用毒品紓壓，才會想買毒自用，警方對此說法不採信，全案依毒品罪嫌送辦，並溯源毒品來源。

4月29日凌晨1時30分許，陳男開車停在三民區繼光街9巷口路邊紅線，滑著手機等朋友一起要去吃宵夜，但等待途中，因違停遭到巡邏的保安大隊特勤中隊員警上前勸導。

在員警勸導時，陳男應對卻顯得神情恍惚，且應答時支支吾吾、口齒不清，於是員警打算檢查引擎號碼核對車籍資料，但此時陳男神色逐漸緊張，且以身體擋住駕駛座車門並假意配合檢查，但還是因車上有不明粉末遭員警發現，陳男見狀瞞不住了才坦承，車上有毒咖啡包143包、及K他命27包，共170包毒品。

據悉，陳男辯稱是近期擔任油漆工時，工作壓力太大，才誤信網路謠言，購買毒咖啡包、K他命藉此紓解壓力，此說法員警不採信，認為應是脫罪藉口，全案依《毒品危害防制條例》，移送高雄地檢署偵辦，並溯源毒品來源。

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