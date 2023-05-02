彰化縣議會今天進行第20屆第1次定期會，彰化縣長王惠美施政報告除細數其建設及政策，還特別指出，2030在臺灣甚至全球都將帶來重大的改變，為達成聯合國永續發展目標，彰化縣在這波全球浪潮中不能缺席，將以「設計」來迎接文化、產業及生活等各個層面的全面挑戰。

聯合國2015年提出「2030永續發展議程」，研議出消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），鑑別出經濟、社會與環境等面向的關鍵議題， 成為全球推動永續發展的共同語言與策略架構。行政院在上述背景下，也發布臺灣永續發展目標。

彰化縣長王惠美在今天的施政報告中指出，彰化縣在全世界這波永續發展的浪潮中絕不能缺席。她提出用「設計」改善「生活」、以「設計」改變「問題」、讓「設計」改造「未來」，來因應永續發展目標的挑戰。

王惠美表示，在用「設計」的思維型態與行動策略下，為重塑彰化城市品牌，彰縣府團隊已成功爭取2025「台灣設計展」在彰化舉辦，將從「文化」、「產業」與「生活」三個主題上，擘劃一個永續發展的城巿，迎向2030永續發展目標的挑戰。

彰化縣也成功爭取2028「全民運動會」，這是一個從6歲到100歲都可以參加的運動盛事，將首次在彰化舉辦，也是彰化繼百年全運（全國運動會）、2017年全中運（全國中等學校運動會）後，再次辦理全國大型運動賽會，賽事將凝聚本縣運動、觀光、產業、教育等量能，共同打造彰化縣城市品牌價值。