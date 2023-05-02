民眾黨主席柯文哲訪美返台，期間見到美國德州州長阿博特（Greg Abbott），進行半小時的閉門會議。據悉，此趟行程「民間友人」給予極大助力，有一關鍵人物穿針引線，一名在柯市府時期離職的女科長，看到柯安排訪美行程碰壁的消息，主動拜託丈夫的友人協助，最終促成3場拜會行程。

據了解，柯市府時期，某局處的女科長因為長期被議員刁難，不堪其擾，最後提出離職，柯文哲二話不說批准，她非常感謝柯文哲讓她離開痛苦的環境，雖離開市府，該名科長與丈夫認為柯文哲很認真，夫妻倆一直都支持柯。

據了解，而後科長在新聞看到柯文哲訪美受阻的消息，盼自己盡一份心力，由於她的丈夫認識長期在美國工作的友人C，於是透過丈夫拜託C先生協助，C先生動用自身人脈，在華府、休士頓一共協助安排3場拜會行程，使柯文哲成功會晤德州州長。

知情人士說，原先C先生並未透露太多，柯團隊也不曉得為何C先生熱情相助，更不確定是否真能如願見到州長，所幸行程順利完成。

知情人士表示，事後眾人吃飯聊天時，C才提起自己熟識科長夫妻，並當場打電話給科長的老公，眾人才明白竟有如此連結，柯文哲相當驚訝，沒想到多年前的往事，如今變成善緣，連團隊都感嘆「很難相信這麼好的事發生在我們身上」。

知情人士坦言，不少訪美行程在記者會曝光後，幾乎就會「見光死」，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元都證實「有下封殺令」，甚至美南新聞的主持人都接到電話，被要求不要專訪柯文哲。

知情人士說，過程的確有很多阻礙，行程組同仁很辛苦、壓力很大，北市前副市長黃珊珊、柯辦發言人陳智菡都積極安排行程，雖團隊認真聯繫接洽，但直到最後一刻，都無法100％確定會見到誰，官方並未提供協助，因此民間力量非常重要，感謝貴人相助，使訪美行程圓滿順利。