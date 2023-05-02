不少人會把零食、綠色包裝的乖乖擺在機器或電腦旁，祈求「乖乖」運轉。一名網友表示，近日搭電梯下樓，發現電梯的右上角被貼了一大包綠色乖乖，包裝上寫道「電梯乖乖，你最棒，不會故障」，讓他驚呼「原來都市傳說都是真的」，將其PO上網後引發千名網友留言，不少人說，代表這部電梯經常故障，但「電梯放這包，誰敢搭？」

原PO昨（1）日臉書社團《路上觀察學院》指出，他搭電梯下樓，看到電梯右上牆角貼一大包綠色「乖乖」，上面寫道「電梯乖乖，你最棒，不會故障。」這讓原PO笑說「原來都市傳說是真的。」

圖文曝光，引發千名網友留言，「好大包」、「好大一包乖乖！哪裡買的」、「根本只是迷信」、「還買大包的！是有多不乖」、「還買大包的！是有多不乖」、「故障時可以拿來當應急食物」、「不小心受困電梯還有備用乾糧」、「不是應該要放在機房嗎？」、「以後維修費都免了？」

另也有人直呼電梯裡放乖乖真的很可怕，「電梯放這個也太恐怖」、「電梯可能很常故障！？所以在電梯裡面看到這個，比看到鬼還要該覺得恐怖」、「是不是代表這台電梯常常會.......」、「沒事請勿拿來吃，否則後果自行負責」、「為什麼我覺得有點可怕」、「電梯放這包，誰敢搭電梯」。