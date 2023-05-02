國立陽明交通大學繼去年8月與美國普渡大學合作建立半導體國際人才培育平台，簽訂學術交流備忘錄後，陽明交大校長林奇宏近日再與普渡大學校長蔣濛（Dr. Mung Chiang）共同簽訂校級交換學生合約與兩校半導體線上課程合作備忘錄，雙方未來將共同培育國際半導體人才。

林奇宏今年4月率該校策略長程海東、副校長李大嵩、國際長徐文祥以及電機學院、國際半導體學院、產學創新研究學院等代表訪問普渡大學，此行除簽訂交換學生合約及線上課程合作備忘錄兩項重要文件外，也持續洽談雙聯合約及共同研究計畫中心。

普渡大學近日與陽明交大代表團交流，駐美國台北經濟文化代表、台積電代表也與會參加，強化產官學合作。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

代表團同時也兵分兩路，林奇宏領軍與普渡大學工學院生醫工程系，針對雙邊生醫工程發展與定位等議題進行交流，及參訪Regenstrief Center for Healthcare Engineering。

李大嵩則與普渡大學共同合辦先進奈米電子及能源材料研究工作坊（Advanced Nanoelectronics ＆ Energy Materials Research Workshop），邀請包括台積電亞利桑那州技術長Charles Chu及聯發科處長Gary Chiu等企業代表共同參與，強化半導體人才培育的產學研鏈結。

林奇宏表示，此行簽訂了交換學生及進一步洽談雙聯碩博學位，有助於學生拓展國際視野、增加國際移動力，並有機會取得雙邊學位證書。而共同開發線上的課程，輔以搭配實體課程，可將此混合學習轉換成學分，幫助學生更具競爭力。

在研究合作上，基於聯發科已在普渡大學成立半導體晶片設計中心，台積電於亞利桑那設廠，兩校也將與產業界的資源平台合作，啟動跨校層級的研究合作，強化國際的產學研鏈結。而普渡大學有傳統深厚的科學基礎，推動基礎研究部分，也會和陽明交大科學、理工及基礎材料領域，進行基礎前沿的研發合作案。

林奇宏說，此次擴大與普渡大學的合作只是第一步，未來也會在雙方的人文社會、數位金融、科技法律等領域，啟動相關互訪合作，創造更緊密國際合作關係。