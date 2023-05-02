45歲住彰化市的胡女士忙於工作，因末期腎臟病，每周到醫院使用傳統血液透析的洗腎方式，每周3次每次4至6小時，加上往返車潮時間，幾乎每周有一半時間都花在洗腎上面。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

國內洗腎人口密度世界第一，傳統血液透析的洗腎方式，每周少說得花上3個半天，讓需要工作的民眾相當困擾，彰化醫院今年引進「床邊植管」，只需門診就能植管，未來只要在家一覺醒來，就能完成腹膜透析，為洗腎患者創造「腎」利人生。

45歲住彰化市的胡女士忙於工作，因末期腎臟病，每周到醫院使用傳統血液透析的洗腎方式，每周3次每次4至6小時，加上往返車潮時間，幾乎每周有一半時間都花在洗腎上面，讓她難以兼任工作，但同時家庭經濟又必須仰賴她支撐，最後她選擇了腹膜透析，以便她繼續工作。

彰化醫院副院長陳殷正表示，彰化醫院引進微創的「床邊植管」腹膜透析，幫助胡女士不影響工作，每月僅回診一次即可。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院副院長陳殷正表示，彰化醫院引進微創的「床邊植管」腹膜透析，幫助胡女士不影響工作，每月僅回診一次即可，他解釋血液透析治療，使用機器交換毒素和水分，傳統腹膜透析必須開刀手術，需全身麻醉，通常不受患者青睞。

他說，彰化醫院率先在縣內引進「床邊植管」的方式，不須透過住院開刀，只需要進行微創植管，將洗腎需要的導管以局部麻醉方式，透過超音波導引放到腹腔內，在門診就可以完成，傷口小且可以立即進行腹膜透析。

陳殷正指出，完成「床邊植管」後，腹膜透析患者可以在家自己來，甚至可利用睡覺時間，一覺睡醒後洗腎就完成，成為近年年輕病友、白天仍需要工作者、不想跑醫院洗腎的新選擇。

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡說，胡女士在腹部植管後，由護理師在床邊教導導管清潔及透析藥水進入腹腔，以進行交換毒素和水分，並將藥水引流出來。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡說，胡女士在腹部植管後，由護理師在床邊教導導管清潔及透析藥水進入腹腔，以進行交換毒素和水分，並將藥水引流出來，現在透析藥水直接宅配到胡女士家，可以每天自行安排腹膜透析的時間，導管在衣服內，出門在外或上班也看不出來。