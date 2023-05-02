台股4月定期定額寫下81.08億元歷史新高，顯示散戶透過定期定額投資個股及ETF的情況仍然方興未艾，年輕族群、小資族等台股開戶依然明顯上升。

據統計，0～19歲、20～30歲、31～40歲等三大年輕族群，4月淨新開戶各6,359人、15,552人、6,187人，合計40歲以下淨新開戶人數為28,098人，比4月淨新開戶人數27,966人多，顯示41歲以上淨新開戶人數是負數。

受到關注的是，20～30歲社會新鮮人，仍是淨新開戶的主力，4月單月達到1.55萬人以上，而0～19歲及31～40歲，到4月分別突破40萬及200萬人大關。

此外，從證交所統計資料可看出，41～50歲、51～60歲，4月淨新開戶人數各為2,904人、607人，但61歲以上則持續減少3,976人，是抵銷總開戶人數增速的主因。

至於法人總開戶數繼3月突破9萬戶之後，4月再增加333戶，來到90,487人。