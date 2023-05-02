台灣交通被國外媒體報導為「行人地獄」，為此警政署昨天起動員全國警力，展開擴大取締執法。苗栗縣警察局首日取締路口不停讓行人等交通違規共185件，呼籲民眾遵守交通規則。

苗栗縣警局首日統籌5個警分局及交通、保安警察隊等警力，規畫41班次、82名專責警力執行取締，警察局統計昨天首日執行成效，取締路口不停讓行人34件，取締非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開29件，取締人行道違規停車與違規臨時停車107件，取締道路障礙15件。

縣警局指出，交通警察隊統計，苗栗縣今年1至4月共發生21件行人事故，造成1人死亡、30人受傷，因此取締地點以各警分局轄區前10大易肇事（違規）路段（口）作為首要執法重點，期能降低交通事故發生及讓用路人養成禮讓行人觀念，執行時段先以易肇事時段優先編排，日後將採不定時方式執法。

警察局長莊勝雄表示，呼籲駕駛人應遵守交通法令，同時也強調取締只是手段、並非目的，邀請所有用路人共創友善交通環境。