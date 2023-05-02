美籍華裔歌手羅百吉是台灣電音舞曲和嘻哈音樂先驅，被外界譽為「華人電音教父」，曾與不少大咖藝人合作，並為梅艷芳和蘇慧倫、杜德偉及阿雅等明星編曲，音樂作品膾炙人口。近日，他自稱遭到一群黑衣人狂追了一條街，最後發現對方只是想要合照，令他哭笑不得。

50歲的華人電音教父羅百吉在社群分享「驚魂記」，透露半夜見到一台黑色四門賓士車，車上坐滿穿著黑色西裝的男生，「他們一下車，一句話都沒說，馬上用跑步的朝我追過來，我也用保命、最快的速度跑掉！」驚嚇的羅百吉狂奔一條街，才聽到他們喊「等一下想跟你拍照」，最後才發現只是熱情的民眾想要合照，羅百吉哭笑不得表示，「拍照沒問題，但是請用走路的，不要突然用跑步的，會嚇到。」

事實上，羅百吉出生在美國，就讀高中時返回台灣，畢業後便踏入台灣演藝圈，他展現出對電子音樂的極高天賦，讓唱片公司相中幫他發行個人專輯，果不其然獨樹一格的電子舞曲，立刻在華語音樂市場掀起熱潮，更被譽為是「唯一能夠讓歌迷連嗨一整夜的歌手」。不過，他卻在96年到99年突然從歌壇銷聲匿跡，原來是當時與妻子婚姻陷入低潮，導致無法將心思放在演藝事業上，但最後仍難挽回經營多年的婚姻。如今他將事業重心放在DJ上，各大夜店爭相邀請，相當搶手。