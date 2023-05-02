盤點藏壽司從2021年下半年開始，鎖定南台灣嘉義、台南、高雄、屏東地區展店，包括全球旗艦店在內，陸續開設了6間大型街邊店，台灣房屋集團根據實價資料，統計這幾間藏壽司街邊店進駐後近年周邊房價變化全部上漲，包括「台南中華西路店」與「屏東勝利路店」均小漲2%，「高雄時代大道店」未演先轟動，漲幅約16%，「嘉義博愛路店」及「台南開元路店」則均有約2成漲幅，而表現最亮眼的是「高雄岡山店」，漲幅突破3成。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，藏壽司高雄岡山店，就位在岡山最夯的「樂購廣場」，除了藏壽司，周邊亦集結了包括UNIQLO、無印良品、NET、健身工廠等大型街邊店，串聯整體商機更加活絡，區內亦擁有秀泰影城、高醫岡山醫院、岡山文化中心，並有捷運南岡山站繞行，交通機能便捷，鄰近就是87期重劃區，整體生活圈未來發展可說利多無窮。

曾培宜說，此生活圈交易量多集中在介壽東路以北的火車站商圈，像是指名度相當高的國宅社區勵志新城，交易表現就相當熱絡，另外，鄰近樂購廣場周邊因新大樓建案稀有，單案推出更顯搶手，像是位於和平國小附近的新大樓案，2020年預售階段，成交均價約落在16~17萬元左右，成屋後近一年平均單價已衝上2字頭，更有屋主最高以每坪26.6萬元成交，每坪增值達10.9萬元獲利轉手，也助攻區域房價漲勢明顯。

大型名店進駐讓房價有撐？！事實上，觀察這6間藏壽司街邊店，大都位在熱鬧的成熟商圈，像是「台南開元路店」位處成大商圈，「屏東勝利路店」就坐落在熱門觀光景點勝利星村，而不僅「高雄岡山店」周邊有大型街邊店群聚，其他包括位在後站商圈的「嘉義博愛路店」、湖美商圈的「台南中華西路店」、夢時代商圈的「高雄時代大道店」等，鄰近都有如全國電子、大潤發、迪卡儂、宜得利等大型透店聚合商機。