波蘭為中東歐地區最大的市場，亦為歐盟第6大經濟體，人口近4千萬排名第5，該團也特別在波蘭舉辦1場「波蘭台灣週」活動，以台灣科技、美食、觀光文化為主軸，推廣台灣形象與優質產品，吸引波蘭最大家用品Amica、中東歐最大電商Allegro到場洽談，買主對於團員帶來的大型紅外線烤爐、工業電子(工業吸塵器)、美髮用品、健康食品(有機蔗糖與薑茶)等特色產品表示興趣。髮品製造商昇宏國際表示，此行能與Allegro洽談是最大的收穫，Allegro能協助外國賣主申請VAT稅號，就可以從海外寄送貨品到波蘭境內販售，不需註冊為波蘭公司，非常便利。

本團吸引多家大型買主到場洽談，許多買主紛紛表示，近年台灣產品形象於歐洲當地提升，雖價格偏高，但品質有目共睹。

波蘭、匈牙利、保加利亞與羅馬尼亞憑藉優異的地理位置與相對便宜勞工成本，成為歐洲電機電子、汽車工業的重要發展基地，亦為我國企業進入歐盟的重要灘頭堡。除參加洽談之外商，四國拓銷站點活動現場另有當地工商團體、台商會會長、投資與貿易推廣機構出席與團員交換市場資訊，顯示對台歐企業合作的重視與期待。