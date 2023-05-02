菜鳥第一天上班，座位竟被安排在中間寶座，一名男網友日前上班第一天報到，沒想到進到辦公室就被安排到後排中間的位置，四周都是老鳥，驚嚇這是什麼尊榮待遇，引起網友熱議辦公室裡的座位安排，還有自稱是主管的網友透露，應該是想老鳥照顧菜鳥，才這樣排座位。

原PO在Dcard發文，他是新人，日前第一天到公司報到，被帶到新座位時發現，辦公室裡共六個座位，前面三個、後面三個，而他被安排在後排正中間，也就是左右邊以及前方都被老鳥包圍，嚇到直呼「這是什麼尊榮禮遇」。

文章曝光後，網友也分享自己新人時期坐的位置，「當年我新人直接坐在主任前面，嚇死」、「我坐在主管斜前方，他可以清楚看到我的電腦螢幕，每天壓力好大」、「讓我想到前份工作，我坐主管前面的前面，然後主管有遠視，我電腦螢幕上的字他看得清清楚楚」、「我是老闆坐我左邊，主管坐我右邊」。

其中有自稱是主管的網友解釋，有時這樣安排座位，是想老鳥可以照顧新人，大家可以盯著他，原PO也回應「可是我是直接坐在一般來說是主管的位子，笑死」。