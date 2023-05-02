台中火車站、台中公園等處長年成為街友聚集地，許多民眾見到都繞道而行，台中市議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、謝家宜2日在民政業務質詢時特別關心街友安置問題，要求市府應化被動為主動，成立專案小組追蹤街友問題，在兼顧人權、市容考量下，讓街友不要再餐風露宿。

台中市列冊的街友到今年4月底有279人，他們多聚集在地下道、火車站及公園，陳俞融提出內政部社會司的資料說，街友成因包括付不出房租、失業，且超過3／4皆有希望有個居住的家，政府若能對症下藥，許多街友都願意重新振作、回歸社會。

陳雅惠也說，街友經常睡在騎樓、地下道或公園等公共場所，造成民眾觀感不佳，有時甚至會喝酒鬧事、影響環境，甚至可能衍生治安的問題，市府應評估增加社工員額，協助解決皆有醫療與安置等問題。

陳俞融說，台中市街友人數呈上升趨勢，但市府提供的收容資源，如臨時庇護收容所、街友中繼住宅等床位仍足夠，顯示使用率不高，政府卻對於街友的安置沒有積極作為；社會局應成立專案小組，聯合各局處，從根本上解決街友問題。

社會局長廖靜芝表示，社會局目前會配合警局、區公所等單位到街友聚集區域稽查，因街友有其生活習性及自主性，非依法律不得安置，社會局會採取安置、輔導等措施，盼協助街友建立正常生活規律，重新回到社會。