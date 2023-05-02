南韓演員崔晳鎮（최석진）原定上個月30日將演出音樂劇《海賊》，但卻在演出當天緊急宣布取消並發文向粉絲致歉，而是隔一日後劇組也正式發出公告表示，他將全面退出演出，而原因是他確診「腦中風（腦梗塞）」，消息曝光後令劇迷們相當擔心。

音樂劇《海賊》官方製作組昨（1）日發出公告，表示崔晳鎮因被診斷出有腦中風症狀須中途退出，未來將會更換演員，而他未來預計參演的場次將全數取消「請安慰和鼓勵此刻最驚訝的崔晳鎮，期望他早日康復」此外，也對突然面臨角色更動，願意配合換人的其他演員們表示由衷的感謝。

對此，崔晳鎮也透過社群平台向觀眾道歉，並還原當天的狀況「早上突然出現身體半邊麻痺的狀況，緊急叫了救護車去醫院後，被診斷為腦中風，第一時間通知公司，並對觀眾朋友和《海賊》同仁們感到相當抱歉」。

안녕하세요 최석진입니다

어제 공연취소에 관하여 관객분들의 소중한 시간을 빼앗게 되어 진심으로 죄송합니다

공연 당일 오전 몸 한쪽이 마비가 되어 급하게 구급차를 타고 병원으로 갔고 뇌경색이라는 진단을 받았습니다

당장의 공연에 무리가 있다는 소견을 받아 회사측에 전달했습니다 — 최석진 (@Sukjinish) May 1, 2023

事實上，33歲崔晳鎮曾推出過專輯，自2011年起專注於音樂劇表演，而擁有以清秀外表與穩健唱功的他，經過多年的努力在音樂劇中佔有一席地位，是非常知名的音樂劇演員。