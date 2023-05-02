日本首相岸田文雄為促進非洲地區和平與穩定，表明將在未來3年提供約5億美元（約新台幣153億9100萬元）的援助。

日本朝日新聞報導，正在非洲訪問的岸田文雄，日本時間今天凌晨在迦納首都阿克拉（Accra）跟總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）會談，確認雙方將在包括安理會改革的聯合國功能強化方面進行合作。

日本與迦納目前都是聯合國安理會非常任理事國，也同意就因應北韓進行合作。

岸田在會談後的聯合記者會上說，他跟阿庫佛艾杜就有關「基於法治的自由且開放國際秩序重要性達成一致看法」，也將跟迦納進一步強化在經濟等廣泛領域的合作。

岸田還宣布，為了促進撒哈拉沙漠南部的沙赫爾（Sahel）地區，及包括迦納在內的幾內亞灣沿岸各國的和平與穩定，未來3年將提供約5億美元的協助。

阿庫佛艾杜說，目前的安理會成員以二次大戰戰勝國為主，無法反映現在的現實狀況，必須推動改革。

岸田此次是繼2006年小泉純一郎後，時隔17年再有日本首相訪問迦納。

日本細菌學家野口英世1928年在阿克拉研究黃熱病時過世，享年51歲。岸田今天在會談前先前往野口紀念醫學研究所參觀，這裡是日本提供資金協助設立，一直以來都是西非傳染病因應對策據點。