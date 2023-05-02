「斜槓！我們相挺 創業！我們同行！」新竹縣府勞工處去年首次辦理勞工大學職能永續學院課程，獲勞工熱烈迴響，縣長楊文科等人2日以砂畫顯現「勞工大學 創業圓夢」，宣布今年永續學院160場課程開跑，4800個名額只剩500個，想增加第2專長或創業的勞工，千萬不要錯過創造斜摃人生的機會！

楊文科表示，去年開辦「勞工大學暨微型創業經營輔導計畫」，84堂課程2400個名額，報名秒殺且供不應求，今年增加到160堂課程，可以提供4800人次來參與，協助勞工及青年培養第二專長，甚至成為創業的敲門磚。

縣長楊文科（中）等人以砂畫顯現「勞工大學 創業圓夢」，宣布今年永續學院160場課程開跑。（羅浚濱攝）

今年課程包含「數位充電、創新創業、職業體驗、職涯發展」等4大主題，25個系列講座，160場多元職能學習及職業體驗課程，由授課講師的實務經驗分享及指導，帶領各領域勞工、應屆畢業生及創業新手，強化職場技能及創業基礎，開創人生更多可能。

勞工處長劉家滿表示，除系列課程外，7月23日將提供創業諮詢講座，邀請經驗豐富的講師分享創業經驗，提供學員諮詢及建議，期望透過「微型創業經營輔導計畫」的課程，協助學員逐步成為「新創大頭家」！

計畫講師楊璦妃以創業過來人的身份，分享如何找到資源及擬定創業起步策略，如參加創業比賽、學校育成中心、政府補助和群眾募資等，獲得資源的管道非常的多。

楊璦妃指創業過程中一定會遇到失敗，強調如何減少失敗次數和快速找到對的方向，則是新創團隊的首要任務！

160場課程4800個名額，只剩500個，有興趣的勞工及青年朋友可上「新竹縣勞工大學線上報名系統」報名。