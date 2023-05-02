25歲大陸嫩妹女星劉令姿擁有172公分高挑身材和一雙逆天長腿，過去和曾可妮、金子涵、戴燕妮組成「172Girls」一日限定女團，3年前她因選秀出道，近期因為參加電視劇《卿卿日常》（粵語版改名為《川內相親》）走紅，而劉令姿過去私密照外流的歷史也被起底，據知當時她將照片交給沖印店處理，意外上傳到雲端，沖印店則嗆她根本半紅不黑，對她隱私根本沒興趣。

劉令姿過去畢業於中央戲劇學院音樂劇系，3年前參加《青春有你》第二季出道，尤其一雙超乎常人的筷子腿更成為她的招牌特色，傳聞她光腿長就有106公分，身材比例極佳，再加上一張氣質清秀臉蛋，相當有星味，但她人氣一直不高不低，直到近期因電視劇走紅才引起關注。

劉令姿光腿長就有106公分。（圖／翻攝自劉令姿__微博）

劉令姿在《卿卿日常》中飾演女配角「元英郡主」，個性討喜甚至勝過主角，去年底她在上海出席設計大賞，與流量女王楊冪同場較勁，由於《卿卿日常》在大陸的點閱量已達27億，遠勝過楊冪主演的《愛的二八定律》11.5億點閱量，被媒體形容是後生可畏。

據《香港01》報導，劉令姿一直有喜愛用舊式相機拍照的習慣，某次將底片拿去沖印店，未料傳出店家不小心將照片上傳到雲端，導致她1000多張私密照片全曝光，而事後店家撇清責任，稱：「無論是普通人，還是所謂藝人，我們對妳的隱私沒有一點興趣」，最後全案不了了之，粉絲也安慰劉令姿上一次當，學一次乖。