過去3年在全球壟罩疫情，OTT產業卻是大啖疫情紅利，迎來一波黃金爆發期，電信業也紛紛持續砸錢投資，除遠傳的friDay影音外，台灣大(3045)的MyVideo，以及中華電(2412)的MOD、Hami Video等都在歷經疫情的洗禮後，在營收貢獻的重要度明顯更勝以往，加上5G滲透率持續穩定成長，也是帶動OTT產業蓬勃發展的動力之一。

遠傳friDay影音獨家韓劇不僅為平台帶來高收視流量，且持續累積網路聲量。根據台灣網路輿情分析工具權威《OpView社群口碑資料庫》，蒐集2023年Q1話題聲量的大數據資料顯示，遠傳friDay影音再度登上國內OTT娛樂影音平台網路品牌總聲量之冠。可見熱播韓劇常常創造豐富話題，成為網路社群討論的焦點。

劇風潮持續席捲全球，一直是遠傳friDay影音的流量密碼，遠傳friDay憑藉精準眼光、獨家引進的韓劇不僅獲得極高評價、網路聲量更居高不下。根據遠傳friDay影音統計，2023年Q1與去年同期相比，全體會員數成長10%；其中韓劇類觀看會員數成長幅度高達46%，特別是獨家韓劇《模範計程車2》，成功抓住觀眾眼球，2月份首播即開出紅盤，穩居遠傳friDay影音戲劇類收視冠軍；戲劇類收視第2至5名依序為《放學後戰爭活動》、《花書生熱愛史》、《Delivery Man 鬼怪計程車》、《財閥家的小兒子》。

遠傳friDay影音2023年Q1免費會員數年成長幅度高達55%，宋仲基主演的《財閥家的小兒子》熱門度高居第一；第2至5名依序為《Running Man》、《觸G核心》、《模範計程車》、《認識的哥哥》。