陸委會傳出擬修改港人申請定居規定，延長到至少須居留四年才能申請。陸委會今日並未正面證實消息，僅表示政府對港澳居民居留定居制度的相關意見尚在進行整體評估，經過審慎研議後再行推動。

有媒體近日報導，陸委會內部已研議修正《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，將現行港人在台連續居留滿一年可以申請定居的規定，擬修改為至少須居留四年才能申請，比照外國人標準。

報導引述消息稱，因香港情勢複雜，目前的寬鬆規定已不合時宜，因此要補上國安漏洞，防止大陸藉香港「滲透台灣」。

然而，政府屢次重申「撐香港」，但近年港人來台定居遭卡的案例卻時有所聞。若延長港人申請定居前所須之居留時間，無疑讓港人在台落地生根的希望再添阻礙與變數。

陸委會2日以書面回覆本報詢問時表示，近年因港澳情勢變化快速，各界屢有檢討港澳居民居留定居制度的建議。針對相關意見，因所涉層面廣泛，政府尚在整體評估，會在維護國家安全的前提及衡量人道考量、整體國家資源下審慎研議，並與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識後，再行推動。